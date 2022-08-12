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Колесная бронетехника и компьютеры: Мантуров проверил предприятия ОПК в Нижегородской области

19:55 12.08.2022
Вице-премьер высоко оценил качество продукции нижегородских предприятий ОПК и профессионализм сотрудников.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"
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Зампредседателя правительства РФ - министр промышленности и торговли Денис Мантуров посетил с рабочим визитом Нижегородскую область. В ходе поездки вице-премьеру и главе Нижегородской области Глебу Никитину продемонстрировали новейшие образцы продукции военного и гражданского назначения, в частности современной колесной бронетехники.

Денис Мантуров ознакомился с производством специальных изделий, которые эксплуатируются на всех самолетах, вертолетах, многих беспилотных летательных аппаратах, в морской и бронетанковой технике российского производства. Кроме того, предприятие занимается разработкой и модернизацией комплексов стратегического и тактического высокоточного оружия.

Глава Минпромторга высоко оценил качество продукции нижегородских предприятий ОПК и профессионализм сотрудников, что дает возможность выполнять в полном объеме и в утвержденные сроки различные задачи по гособоронзаказу и поставлять Вооруженным силам Российской Федерации всю необходимую технику.

Кроме того, зампредседателя российского правительства ознакомился с процессом разработки и серийным производством современных вычислительных средств и электронных модулей на ОАО «РикорЭлектроникс». Также были представлены такие виды продукции, как сервера, материнские платы и платформы, ноутбуки, автокомпоненты, высокоточные резисторы и потенциометры. При этом оборудование обладает высоким уровнем локализации.

Ранее Денис Мантуров в ходе визита в Санкт-Петербург проинспектировал производство специальной продукции и бронежилетов в рамках гособоронзаказа. Инновационное предприятие производит средства индивидуальной бронезащиты для российской армии.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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