Салмана Рушди отключили от аппарата ИВЛ

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Британский писатель Салман Рушди отключен от аппарата искусственной вентиляции легких и может разговаривать. Об этом сообщает AP со ссылкой на агента автора.

Писатель Аатиш Тасир вечером в воскресенье, 13 августа, написал в своем Twitter, что 75-летний Рушди отключен от ИВЛ, разговаривает и шутит. Эту информацию подтвердил агент автора, не уточнив других подробностей, пишет агентство.

Британский писатель индийского происхождения Рушди подвергся нападению 12 августа перед лекцией в Нью-Йорке. Мужчина получил несколько ножевых ранений, у него повреждена печень, он также может лишиться одного глаза. По подозрению в нападении и покушении на убийство задержан 24-летний Хади Матар, он не признает себя виновным. Суд в Нью-Йорке постановил заключить молодого человека под стражу без залога.