Daily Express: санкции Запада против РФ станут «самоубийством» ЕС

По словам эксперта, рецессия в еврозоне сейчас «очевидна».

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Санкции Запада против России станут «самоубийством» Евросоюза. Об этом пишет газета Daily Express.

«Европейский союз неоднократно предупреждал, что санкции против России наносят еще больший ущерб Европе на фоне опасений, что континент может столкнуться с самым большим финансовым кризисом в истории», - сказано в материале издания.

По словам лидера движения Generation Frexit Шарля-Анри Галлуа, рецессия в еврозоне сейчас «очевидна».

«Некоторые европейские страны, такие как Германия и Италия, очень зависят от поставок российского газа», - отметил он.

По мнению Галлуа, европейские страны, в частности Франция, тоже пострадают, так как Россия была «важным поставщиком нефти».

«Санкции против России - это самоубийство для Европы», - подытожил он.

Во вторник, 26 июля, Евросоюз продлил на полгода экономические санкции против России, которые были введены из-за ситуации на Украине. Ограничения останутся в силе как минимум до 31 января 2023 года