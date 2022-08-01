В МИДе заявили о заморозке диалога с США по борьбе с терроризмом

Также отмечено, что российская сторона не считает своей проблемой отсутствие готовности у американской стороны или наличие у нее каких-либо фобий.

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В Министерстве иностранных дел РФ заявили о заморозке диалога между Россией и Соединенными Штатами диалога по борьбе с терроризмом.

С данным заявлением обратился директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин. Его слова приводит РИА Новости.

«Сотрудничество между Россией и США в сфере антитеррора сейчас фактически заморожено», - рассказал он агентству.

Высокопоставленный дипломат указал на то, что российская сторона не считает своей проблемой отсутствие готовности у американской стороны или наличие у нее каких-либо фобий.

«Со своей стороны исходим из того, что такой диалог нужен нам не больше, чем западникам, и если кто-то к нему не готов в силу собственных фобий и искаженных представлений о его равноправной основе, то это уже не наша проблема», - добавил Тарабрин.

Ранее в июне Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что США не готовы к диалогу с Россией по стратегической стабильности. При этом он отметил, что Россия готова ждать, сколько потребуется, пока американцы «созреют».