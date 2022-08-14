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Судьба 20 человек остается неизвестной после взрыва в ереванском ТЦ

Сергей Лебедев
20:40 14.08.2022
По последним данным, в результате происшествия погибли два человека.
Судьба 20 человек остается неизвестной после взрыва в ереванском ТЦ
© Фото: shtab24, ВКонтакте
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Ереванским спасателям поступили заявки от граждан с просьбой установить судьбу 20 своих родственников в связи со взрывом в торговом центре «Сурмалу». Об этом сообщил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.

«Родственники 20 человек сообщили, что ищут своих родных», - сказал РИА Новости официальный представитель ведомства.

Айк Костанян уточнил, что по последним данным, в результате происшествия погибли два человека. Еще 60 получили ранения.

Напомним, в воскресенье в торговом центре взорвался склад материалов для фейерверков. В мэрии Еревана также уточнили, что под завалами разрушенного здания могут быть люди.

В данный момент на месте происшествия продолжают работать спасатели. Не исключено, что число жертв и пострадавших может еще увеличиться.

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