Прокуратура Москвы сообщила о двух пострадавших в результате ЧП в Люблино

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Столичная прокуратура взяла под свой контроль установление всех обстоятельств госпитализации двух пострадавших из пятиэтажного дома на улице 40 лет Октября. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«Соблюдение жилищных прав жителей дома и ход процессуальной проверки контролируются прокуратурой», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия находится заместитель Люблинского межрайонного прокурора Игорь Ординарцев.

Ранее корреспондент «Звезды» рассказал о подробностях происшествия в жилом доме в московском районе Люблино на юго-востоке столицы, где, по словам очевидцев, была зафиксирована утечка газа. Он добавил, что в настоящее время сотрудники экстренных служб занимаются поиском источника утечки газа.

По словам местных жителей, от утечки газа могла пострадать семья, проживающая на пятом этаже. Возможный источник этой утечки - ванная комната, где установлена газовая колонка.