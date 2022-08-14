В стране и мире В архангельской колонии загорелся жилой барак Сергей Лебедев В результате происшествия 15 заключенных пришлось эвакуировать. © Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press Читайте нас на: В воскресенье вечером в жилой зоне колонии в Архангельской области произошел пожар. Происшествие случилось в поселке Икса. «Горит жилой деревянный барак. Порядка 15 заключенных эвакуированы», - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Напомним, сегодня в Египте произошел пожар в коптской церкви Каира. При возгорании в здании находились около пяти тысяч человек. В результате происшествия погибли более сорока человека. Причина пожара устанавливается. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика