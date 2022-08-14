В архангельской колонии загорелся жилой барак
В результате происшествия 15 заключенных пришлось эвакуировать.
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press
В воскресенье вечером в жилой зоне колонии в Архангельской области произошел пожар. Происшествие случилось в поселке Икса.
«Горит жилой деревянный барак. Порядка 15 заключенных эвакуированы», - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Напомним, сегодня в Египте произошел пожар в коптской церкви Каира. При возгорании в здании находились около пяти тысяч человек.
В результате происшествия погибли более сорока человека. Причина пожара устанавливается.