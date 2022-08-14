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Более 40 погибших: кадры с места пожара в церкви в Египте

Анна Назайкина
14:30 14.08.2022
Как утверждается, в момент начала возгорания в здании находилось около пяти тысяч человек.
© Видео: Mawteeni, Twitter © Фото: Mawteeni, Twitter
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В Египте во время пожара в церкви погибло более сорока человек, передает Associated Press, ссылаясь на источники. Кадры происшествия были опубликованы в социальных сетях.

«Коптская церковь Египта, ссылаясь на органы здравоохранения, утверждает, что из-за пожара в церкви в Каире погибли по меньшей мере 41 человек», - передает агентство.

Ранее сообщалось о пожаре в коптской церкви. Как утверждается в средствах массовой информации, в момент начала возгорания в здании находилось около пяти тысяч человек. Впоследствии началась давка.

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