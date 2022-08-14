Опубликованы кадры последствий обстрела ВСУ мирных жителей в Харьковской области

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео последствий артиллерийских обстрелов ВСУ по гражданским объектам инфраструктуры и мирным жителям освобожденных населенных пунктов Харьковской области. В результате непрекращающихся атак гибнут и получают ранения женщины, дети, пожилые люди, разрушается инфраструктура и дома.

«Российский войск на моей стороне нет. Бабушка 90 лет живет, я и двое внуков. Впереди еще дом - жена, муж и двое деток. Все! 8 человек на этот край. Нет тут солдат», - негодуют местные жители, чьи дома попали под обстрел.

Сейчас военные Западного военного округа продолжают гуманитарную помощь, эвакуируя мирных жителей в безопасные места, доставляя продукты питания и средства первой необходимости, медикаменты, средств гигиены и детское питание.

Военные медики развернули мобильные госпитали, работающие круглосуточно. Их оборудование позволяет проводить углубленный медицинский осмотр сердца, органов дыхания и органов желудочно-кишечного тракта. В случае необходимости, тяжелобольных местных жителей доставляют в Россию для проведения сложных операций.

Врачи проводят круглосуточные приемы граждан, как с болями бытового характера, так и с травмами, полученными в результате обстрелов. Также на освобожденных территориях специалисты медпунктов батальонно-тактических групп делают обход по жилым домам. К тем гражданам, которые не могут сами дойти до медпунктов, военные медики идут сами. Военные врачи и фельдшеры ежедневно принимают несколько десятков пациентов.

Ранее «Звезда» уже показывала кадры того, как Россия доставляет лекарства и продукты в Харьковскую область. Мирную жизнь восстанавливают во всех освобожденных населенных пунктах. И мешают этой работе, как говорят местные жители, только бесконечные обстрелы артиллерии ВСУ.

Материал подготовили: Сергей Лебедев и Николай Баранов