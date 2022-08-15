Замминистра обороны Дмитрий Булгаков посетил Острогожск в рамках поездки в войска ЗВО

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Заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков проинспектировал учебный Центр подготовки младших специалистов автобронетанковой службы в городе Острогожск Воронежской области в рамках рабочей поездки в войска Западного военного округа (ЗВО).

Заместитель главы оборонного ведомства посетил филиал военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот», который был построен в прошлом году, а также находящийся на этапе строительства в непосредственной близости мемориальный комплекс, посвященный советским военнопленным и мирным жителям, погибшим в концентрационном лагере «ДУЛАГ-191» при строительстве ветки «Острогожск - Евдаково» железной дороги «Ростов - Берлин» в 1942 году.

В ходе совещания с представителями администрации Воронежской области и Острогожского района в целях популяризации деятельности Вооруженных сил РФ, сохранения памяти павших воинов, повышения исторической достоверности и увеличения интенсивности строительства мемориала Дмитрий Булгаков принял решение о строительстве участка железной дороги с оборудованными на нем вагонами и платформами, а также музея вооружения, военной и специальной техники.

Генерал армии Дмитрий Булгаков высоко оценил результаты совместной деятельности командования Материально-технического обеспечения ВС РФ и администрации Воронежской области и Острогожского района.

Замминистра почтил память военных водителей, возложив венки и цветы к памятнику «Воинов-автомобилистов».

Ранее в Острогожске состоялась торжественная церемония открытия соревнований военных автомобилистов «Мастера автобронетанковой техники». Старт конкурсу Армейских международных игр дал замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков. Выступая перед зрителями и участниками соревнований, он поздравил их от имени главы оборонного ведомства Сергея Шойгу и от себя лично.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.