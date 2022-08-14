Замминистра обороны Булгаков дал старт конкурсу «Мастера автобронетанковой техники»

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В городе Острогожске Воронежской области состоялась торжественная церемония открытия соревнований военных автомобилистов «Мастера автобронетанковой техники». Старт конкурсу Армейский международных игр дал замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков. Выступая перед зрителями и участниками соревнований, он поздравил их от имени главы оборонного ведомства Сергея Шойгу и от себя лично.

«Чтобы попасть на этот конкурс, участники проходят отбор по всему войсковому звену: в отдельной части, объединении, округе и только лучшие со всех Вооруженных Сил отбираются на конкурс. В этом мероприятии задействованы тысячи людей, которые хотят поучаствовать в нем», - отметил Булгаков.

Заместитель главы военного ведомства выразил уверенность, что все без исключения участники покажут свое воинское искусство, высокий уровень подготовки и мастерства, а зрители увидят уверенное владение современной техникой, умение оперативно принимать решения для достижения максимального результата.

«Конкурс будет развиваться и с каждым годом совершенствоваться. Выполняемые упражнения с каждым разом совершенно другие. В этом году добавлены три новых элемента, которых не было в предыдущие годы. Поэтому конкурс набирает обороты и приносит большую пользу в подготовке специалистов во всех Вооруженных Силах», - заявил Булгаков.

В конкурсе «Мастера автобронетанковой техники» принимают участие команды военных водителей из Российской Федерации, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Китая и Узбекистана. Соревнования проходят в четыре этапа: индивидуальная гонка, соревнования экипажей мастерских ТО, конкурс капитанов и командная эстафета.