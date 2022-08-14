NBC: пятеро граждан США получили ранения при стрельбе в Иерусалиме

Нападение на автобус с пассажирами произошло минувшей ночью неподалеку от Стены Плача.

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Пятеро граждан США получили ранения при стрельбе неподалеку от Стены Плача в Иерусалиме, которую по пассажирскому автобусу открыл местный «террорист-одиночка». Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на американское посольство в Израиле.

По данным медиков, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Среди них - беременная женщина с травмами живота. Кроме того, один мужчина госпитализирован с огнестрельными ранениями головы и шеи.

Напомним, нападение на автобус минувшей ночью устроил 26-летний житель Восточного Иерусалима Амир Сидауи. Мужчина сдался полиции сам и принес пистолет, из которого, вероятно, вел стрельбу.

О мотивах нападения на данный момент не сообщается. По последним данным, в результате стрельбы пострадали не менее семи человек.