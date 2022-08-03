Китай не считает, что напряженность в мире неизбежно приведет к ядерной войне

В Китае не считают, что ядерный конфликт неизбежен даже при нынешней ситуации в мире.

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Несмотря на напряженную обстановку в мире развивающаяся ситуация не обязательно приведет к началу ядерного конфликта между странами. Такое мнение высказал глава департамента по разоружению МИД Китая Фу Цонг.

Он отметил, что такой сценарий далек от реализации, пока все постоянные члены Совета безопасности ООН придерживаются известной истины: ядерную войну невозможно выиграть и нельзя развязывать. В связи с этим, как заметил дипломат на конференции в Организации Объединенных Наций, подобное противостояние не должно произойти.

О верности этому принципу, по словам Цонга, говорил российский лидер Владимир Путин в послании к участникам мероприятия. Об этом сообщает РИА Новости. Аналогичным образом высказывались ранее и главы других стран-постоянных членов СБ.