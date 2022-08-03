В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Китай не считает, что напряженность в мире неизбежно приведет к ядерной войне

Алиса Краузе
02:13 03.08.2022
В Китае не считают, что ядерный конфликт неизбежен даже при нынешней ситуации в мире.
Китай не считает, что напряженность в мире неизбежно приведет к ядерной войне
© Фото: Rolf Schulten imageBROKER.com Globallookpress
Читайте нас на:

Несмотря на напряженную обстановку в мире развивающаяся ситуация не обязательно приведет к началу ядерного конфликта между странами. Такое мнение высказал глава департамента по разоружению МИД Китая Фу Цонг.

Он отметил, что такой сценарий далек от реализации, пока все постоянные члены Совета безопасности ООН придерживаются известной истины: ядерную войну невозможно выиграть и нельзя развязывать. В связи с этим, как заметил дипломат на конференции в Организации Объединенных Наций, подобное противостояние не должно произойти.

О верности этому принципу, по словам  Цонга, говорил российский лидер Владимир Путин в послании к участникам мероприятия. Об этом сообщает РИА Новости. Аналогичным образом высказывались ранее и главы других стран-постоянных членов СБ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:39 В стране и мире
Китай призвал США вывести свое ядерное оружие из Европы
21:49 В стране и мире
МИД Китая выразил протест послу США из-за визита Пелоси на Тайвань
21:53 Армия
МО: украинские националисты превратили дворец спорта в Харькове в склад боеприпасов
20:22 В стране и мире
В МИД РФ назвали визит Пелоси на Тайвань «провокацией на сдерживание КНР»
17:44 В стране и мире
Видео
Спецборт с Пелоси на борту приземлился в аэропорту Тайваня
Популярное
Видео
Командующий ВДВ сообщил, что 17 десантников получили звание Героя России в ходе спецоперации
Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВДВ
Видео
В МО РФ сообщили маршрут первого судна с зерном, вышедшего из Одессы
Видео
В МО РФ сообщили об уничтожении двух установок РСЗО HIMARS в Харькове
Видео
МО РФ: в двух бригадах ВСУ отмечается массовое дезертирство на фоне больших потерь
Видео
Шойгу открыл в Адмиралтействе барельеф в честь Синопского сражения
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.