В стране и мире Один человек погиб и 20 пострадали после взрыва на рынке в Ереване Ян Брацкий Спасатели находятся на месте и пытаются вытащить пострадавших из-под завалов. © Фото: shtab24, ВКонтакте Читайте нас на: Один человек погиб, еще 20 пострадали в результате взрыва на рынке в Ереване. В настоящий момент на месте происшествия работают спасатели. Под завалами могут оставаться люди, сообщает МЧС Армении. «На рынке "Сурмалу" взорвался склад материалов для фейерверков. Специалисты МЧС и спасатели находятся на месте и пытаются вытащить пострадавших из-под завалов. Точной информации о жертвах пока нет», - приводит ТАСС заявление пресс-секретаря мэрии Еревана отметил Левона Сардаряна. На месте взрыва вспыхнул пожар, очевидцы сообщают о детонирующей пиротехнике. Продолжается тушение огня. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика