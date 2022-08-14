Один человек погиб и 20 пострадали после взрыва на рынке в Ереване
Спасатели находятся на месте и пытаются вытащить пострадавших из-под завалов.
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Один человек погиб, еще 20 пострадали в результате взрыва на рынке в Ереване. В настоящий момент на месте происшествия работают спасатели. Под завалами могут оставаться люди, сообщает МЧС Армении.
«На рынке "Сурмалу" взорвался склад материалов для фейерверков. Специалисты МЧС и спасатели находятся на месте и пытаются вытащить пострадавших из-под завалов. Точной информации о жертвах пока нет», - приводит ТАСС заявление пресс-секретаря мэрии Еревана отметил Левона Сардаряна.
На месте взрыва вспыхнул пожар, очевидцы сообщают о детонирующей пиротехнике. Продолжается тушение огня.