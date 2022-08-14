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ВСУ обстреляли Донецк: погиб мужчина и ранена его супруга

Сергей Лебедев
19:34 14.08.2022
Украинские войска ударили по Ленинскому району города.
ВСУ обстреляли Донецк: погиб мужчина и ранена его супруга
© Фото: Сергей Батурин, РИА Новости
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В воскресенье вооруженные силы Украины обстреляли Ленинский район Донецка. В результате атаки погиб 71-летний мужчина. Кроме того, ранена его супруга. Об этом заявили в штабе территориальной обороны ДНР.

«При обстреле Ленинского района города по улице Азовской погиб мирный житель 1951 года рождения, его жена 1954 года рождения получила ранение», - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня также ВСУ из реактивной системы залпового огня обстреляли жилой района Энергодара в Запорожской области. В результате атаки погиб один мирный житель.

По словам члена главного совета региональной администрации Владимира Рогова, погибший мужчина просто выгуливал собаку. Осколочное ранение получила его девушка.

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