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Военные топографы завершили тренировки к конкурсу «Меридиан» АрМИ-2022

19:00 14.08.2022
У военнослужащих за спиной месяцы подготовки в России и неделя тренировок на новой территории.
© Видео: Пресс-центр Армейских международных игр - 2022 © Фото: Пресс-центр Армейских международных игр - 2022
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Топографические расчеты команды из Российской Федерации завершили тренировки на полигоне «Амандык» в Казахстане. У военнослужащих за спиной месяцы подготовки в России и неделя тренировок на новой территории. Международный конкурс специалистов топографической службы «Меридиан» впервые пройдет на территории Республики Казахстан.

Военные топографы отработали упражнение по армейской тактической стрельбе для этапа «Огневой рубеж», еще раз показали свои умения по ориентированию на местности при помощи компаса на тренировке этапа «Азимут», выполнили специальные задания этапа «Топографический квадратлон».

В субботу, 13 августа, состоялось торжественное открытие соревнования в Нур-Султане. Старт Армейским международным играм на территории Казахстана дал Министр обороны республики генерал-полковник Руслан Жаксылыков. На церемонии открытия присутствовал замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

Руководителем конкурса «Меридиан» на территории Республики Казахстан является начальник Военно-топографического управления Генерального штаба Вооруженных сил России - начальник Топографической службы ВС РФ генерал-майор Александр Зализнюк. Он отметил боевой настрой команды и готовность российских военнослужащих показать высокие результаты.

Команду из России на первенстве будут представлять два мужских расчета (основной и запасной) и два женских расчета. Всего в конкурсе участвуют военные топографы из восьми стран: Армении, Белоруссии, Вьетнама, Казахстана, Китая, Ирана, России и Узбекистана.

В понедельник, 15 августа, пройдет первый этап конкурса «Огневой рубеж» на полигоне «Амандык» в Акмолинской области. Этапы продлятся до 22 августа. Церемония закрытия конкурса и награждение победителей состоятся 23 августа в Нур-Султане.

Сегодня участники конкурса «Аварийный район» Армейских международных игр - 2022 от российской команды посетили Вьетнамский музей военной истории в Ханое. Представителям российской команды были продемонстрированы экспозиции из предметов, которые использовались на поле боя. В частности, это вооружение, военная техника и орудия, применявшиеся в сражениях за независимость страны, как целые, так и выведенные из строя в ходе этих боев.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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