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Неизвестный въехал в ограждение у здания Капитолия и покончил с собой

Максим Крюков
17:34 14.08.2022
По данным органов правопорядка, больше никто не пострадал.
Неизвестный въехал в ограждение у здания Капитолия и покончил с собой
© Фото: Zhang Yan, ZUMAPRESS, globallookpress
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Неизвестный мужчина въехал на автомобиле в ограждение вблизи здания Капитолия в Вашингтоне, после чего несколько раз выстрелил в воздух и совершил самоубийство. Об этом сообщает местная полиция.

«Мужчина въехал на автомобиле в ограждение, затем несколько раз выстрелил в воздух. Когда полицейские услышали звуки выстрелов, они сразу отреагировали», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правоохранительных органов.

По данным органов правопорядка, больше никто не пострадал. В полиции отмечают, что мужчина не хотел напасть на кого-либо из сотрудников Конгресса. Сообщается, что правоохранители не открывали по неизвестному огонь. Расследование происшествия продолжается.

Ранее стало известно, что израильские полицейские арестовали мужчину, стрелявшего в пассажирский автобус близ Старого города минувшей ночью. Подозреваемому 26 лет, согласно информации издания он живет в Восточном Иерусалиме и сам сдался силовикам. При обыске у молодого человека нашли пистолет.

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