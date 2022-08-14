Фейк в интернете запутал тренера российских фигуристов Александра Жулина

© Фото: Alexander Kulebyakin, Global Look Press

Александр Жулин сделал ошибочное заявление о завершении спортивной карьеры олимпийских чемпионов по фигурному катанию Никиты Кацалапова и Виктории Синициной после того, как «не так понял фейковую новость в интернете». В воскресенье тренер сообщил, что дуэт потерял мотивацию из-за отстранения от международных соревнований. Вскоре его слова сами спортсмены опровергли.

«Никита мне уже перезвонил и сказал, что ничего подобного не говорил. Соответственно, это кто-то написал за него. Поскольку я ему доверяю и знаю его, я подумал: раз было принято такое решение, значит это их решение. На самом деле он ничего такого не говорил», – сказал РИА Новости Александр Жулин.

По его словам, получилась «непонятная и дурацкая» ситуация. Он отметил, что все началось с новости в интернете, которая оказалась фейком.

Напомним, недавно художественные гимнастки Арина и Дина Аверины заявили, что завершат спортивную карьеру в случае недопуска российской сборной до участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже.