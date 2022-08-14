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В ячейках поддерживающей нацбатальон «Азов»* секты проводятся обыски в шести регионах РФ

Максим Крюков
15:35 14.08.2022
По данным источника, речь идет об уголовном деле по ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности).
В ячейках поддерживающей нацбатальон «Азов»* секты проводятся обыски в шести регионах РФ
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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Сотрудники правоохранительных органов в нескольких регионах Российской Федерации проводят обыски в рамках уголовного дела в ячейках религиозной секты «Новое поколение»*, которая оказывает поддержку нацбатальону «Азов»**. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в органах правопорядка.

«В рамках уголовного дела проходят обыски в ячейках радикальной религиозной секты "Новое поколение"*, которая поддерживает нацбатальон "Азов"**», - передает агентство слова собеседника.

Он уточнил, что обыски проходят в Москве, Краснодаре, Сочи, Челябинске, Кемерово  Новосибирске. По данным источника, речь идет об уголовном деле по ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности).

Ранее корреспондент «Звезды» показал, где пройдет международный трибунал над азовцами** в Мариуполе. Здание филармонии на проспекте Металлургов для проведения военного трибунала выбрали потому, что оно наименее пострадало при ведении боевых действий. В этом квартале вокруг жилые дома, они разрушены, а это здание уцелело.

* Международное христианское движение «Новое поколение» - организация, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации

** Полк «Азов» признан террористической организацией, его деятельность запрещена на территории Российской Федерации

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