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Пелоси заявила, что США не допустят изоляции Тайваня

Сергей Лебедев
20:40 10.08.2022
Также спикер Палаты представителей Конгресса отметила, что дружба между ее страной и непризнанным государством останется прочной.
Пелоси заявила, что США не допустят изоляции Тайваня
© Фото: Heeheemalu, CC BY-SA 4.0, Wikimedia
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Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что Штаты не допустят изоляции Тайваня. Также она отметила, что дружба между ее страной и непризнанным государством останется прочной.

«Мы говорили с самого начала, что наше присутствие здесь, в Азии, не направлено на изменение статус-кво Тайваня. Китай наносит свои удары, вероятно, используя наш визит как предлог. Китай пытался изолировать Тайвань. Они могут пытаться не давать представителям Тайваня наносить визиты или участвовать в каких-либо форумах в других местах, но они не изолируют Тайвань, не давая нам совершать поездки туда. Мы не позволим им изолировать Тайвань, - передает ТАСС слова Пелоси.

Напомним, ранее спикер палаты представителей Конгресса США назвала реакцию председателя КНР Си Цзиньпина на свой визит на остров Тайвань «задиристой». Пелоси также подчеркнула, что власти Китая не могут контролировать то, куда и когда членам конгресса стоит ездить. По ее словам, китайский лидер в связи с ее визитом обнаружил свои «уязвимости».

Ранее 45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявлял, что визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань сыграл на руку Китайской Народной Республике. Также Трамп назвал Нэнси Пелоси женщиной, которая «сеет хаос». 

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