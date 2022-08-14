Украинские войска открыли огонь по Донецку, Еленовке и Макеевке

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Вооруженные силы Украины обстреляли Еленовку, Макеевку и Донецк из артиллерии. Сообщение об этом распространило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: населенный пункт Новомихайловка, населенный пункт Еленовка: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; населенный пункт Орловка, населенный пункт Макеевка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; населенный пункт Марьинка - город Донецк: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра», - сообщается в Telegram-канале представительства.

Накануне украинские военные обстреляли Ворошиловский район в самом центре Донецка. Огонь вели в направлении населенного пункта Первомайское, сообщили в СЦКК.