В стране и мире ВСУ обстреляли Ворошиловский район в самом центре Донецка Виктория Ивашечкина Украинские военные выпустили три снаряда калибром 152 мм. © Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости Читайте нас на: Украинские военные обстреляли Ворошиловский район в самом центре Донецка. «Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 22:52 - н.п. Первомайское - г. Донецк (Киевский и Ворошиловский р-ны): выпущено 3 снаряда калибром 152 мм», - говорится в сообщении СЦКК. О разрушениях и пострадавших в результате обстрела не сообщается. Накануне сообщалось, что ВСУ обстреляли химконцерн «Стирол» в Горловке в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава администрации города Иван Приходько. Градоначальник показал кадры пострадавшего предприятия. На них видны клубы дыма и очаги возгорания. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика