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Киссинджер заявил, что США находятся на грани войны

Виктория Ивашечкина
01:40 14.08.2022
По его мнению, американские власти не думают о последствиях, к которым данная политика может привести.
Киссинджер заявил, что США находятся на грани войны
© Фото: Then Chih Wey, Xinhua, Global Look Press
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Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что сегодня мир находится на грани опасного дисбаланса, причем создали его частично Штаты. По его словам, американские власти не представляют последствий, к которым это может привести.

«Мы находимся на грани войны с Россией и Китаем из-за проблем, которые частично сами создали, без какого-либо представления о том, чем это закончится», - подчеркнул Киссинджер в интервью для The Wall Street Journal. 

Экс-госсекретарь задался вопросом, могут ли Штаты справиться, лавируя между двумя противниками, как в годы президентства Ричарда Никсона. Киссинджер пришел к выводы, что простого решения сегодня не существует.

«Вы не можете просто сказать: мы собираемся разделить их и настроить друг против друга. Все, что вы можете сделать, - не нагнетать напряженность и создавать варианты разрешения проблем», - подытожил политик.

Ранее Генри Киссинджер выразил мнение, что нынешние европейские политики «не понимают стоящих перед ними задач» и «не имеют ориентиров».

В частности, американский экс-госсекретарь раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца, в пример которым политик привел деятельность первого канцлера ФРГ Конрада Аденауэра и первого президента Франции Шарля де Голля. По мнению Киссинджера, актуальная геополитика нуждается в «никсоновской гибкости» для урегулирования конфликтов между Вашингтоном и Пекином.

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