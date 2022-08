В стране и мире Киссинджер заявил, что США находятся на грани войны Виктория Ивашечкина По его мнению, американские власти не думают о последствиях, к которым данная политика может привести. © Фото: Then Chih Wey, Xinhua, Global Look Press Читайте нас на: Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что сегодня мир находится на грани опасного дисбаланса, причем создали его частично Штаты. По его словам, американские власти не представляют последствий, к которым это может привести. «Мы находимся на грани войны с Россией и Китаем из-за проблем, которые частично сами создали, без какого-либо представления о том, чем это закончится», - подчеркнул Киссинджер в интервью для The Wall Street Journal. Экс-госсекретарь задался вопросом, могут ли Штаты справиться, лавируя между двумя противниками, как в годы президентства Ричарда Никсона. Киссинджер пришел к выводы, что простого решения сегодня не существует. «Вы не можете просто сказать: мы собираемся разделить их и настроить друг против друга. Все, что вы можете сделать, - не нагнетать напряженность и создавать варианты разрешения проблем», - подытожил политик. Ранее Генри Киссинджер выразил мнение, что нынешние европейские политики «не понимают стоящих перед ними задач» и «не имеют ориентиров». В частности, американский экс-госсекретарь раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца, в пример которым политик привел деятельность первого канцлера ФРГ Конрада Аденауэра и первого президента Франции Шарля де Голля. По мнению Киссинджера, актуальная геополитика нуждается в «никсоновской гибкости» для урегулирования конфликтов между Вашингтоном и Пекином. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика