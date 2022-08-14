Более 170 человек эвакуировали с судна у берегов Крыма

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На юге Крыма с судна «Санта-Барбара» эвакуировали 171 человека, включая 16 детей. Причиной эвакуации стал выход из строя редуктора двигателя.

«В 20:40 поступила информация о том, что в акватории Черного моря в районе лагеря Артек на судне вышел из строя редуктор двигателя», - передает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

Как уточняется, судно следовало по маршруту Алушта - Ялта. При этом сигнала SOS отправлено не было, на помощь из Ялты отправились два судна. Пострадавших в результате инцидента также нет.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в акватории Невы сел на мель прогулочный теплоход. С судна эвакуировали более 70 человек. Инцидент произошел с теплоходом «Моя мечта» у Смольной набережной. По данным спасателей, на борту находилось 85 человек, из которых 63 подростка в возрасте от 16 до 18 лет.