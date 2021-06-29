Более 70 человек эвакуировали с прогулочного теплохода в Петербурге

В Санкт-Петербурге в акватории Невы сел на мель прогулочный теплоход. С судна эвакуировали более 70 человек.

Инцидент произошел с теплоходом «Моя мечта» (тип «Москва-10») у Смольной набережной. На мест выехали сотрудники МЧС. По данным спасателей, на борту находилось 85 человек, из которых 63 подростка в возрасте от 16 до 18 лет.

«Эвакуированы на берег и размещены в автобусах 78 человек. На борту остался экипаж из семи человек», - цитирует сообщение РИА Новости.

Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не произошло. Причины инцидента устанавливаются.