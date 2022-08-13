США анонсировали расширение военного контингента в Европе

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Соединенные Штаты намерены расширить военный контингент в Европе, направив туда около 260 военнослужащих. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Сухопутных войск США.

«Сухопутные войска США объявили сегодня об осеннем развертывании штаба бригады 101-й дивизии из Форт-Кэмпбелл, штат Кентукки, для поддержки наших европейских союзников и союзников по НАТО», - цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что контингент насчитывает около 260 военнослужащих, пребывание американских солдат в Европе будет временным. Сроки отправки и место назначения не уточняются.

Ранее о желании разместить американских военных на своей территории заявили в Литве. По мнению властей страны, солдаты США должны присутствовать там на постоянной основе.