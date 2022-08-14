В стране и мире Хакеры из Killnet уличили Lockheed Martin в связях с NASA Ян Брацкий Хакеры выяснили, что военно-промышленная корпорация США сотрудничает с NASA больше 10 лет. © Фото: Lockheed Martinv, Globallookpress Читайте нас на: Российским хакерам из группировки Killnet удалось получить данные о сотрудничестве оборонной корпорации Lockheed Martin с NASA. Об этом сообщил основатель группировки. «Самое основное, что мы получили, - это сотрудничество с космической корпорацией NASA. Lockheed Martin уже больше десяти лет ведет тесное взаимодействие со спутниковой системой NASA. Мы получили больше 9 Гб различной информации», - сказал он в беседе с RT. Ранее сообщалось, что российская хакерская группировка Killnet взломала сайт военно-промышленной корпорации США Lockheed Martin. Среди прочего, она занимается производством реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Хакерам удалось получить доступ к личным данным сотрудников и кандидатов на работу в Lockheed Martin. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика