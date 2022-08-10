В стране и мире Российские хакеры взломали сайт производителя РСЗО HIMARS Ян Брацкий Хакеры завладели личными данными кандидатов на работу в военно-промышленной корпорации. © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда" Читайте нас на: Хакеры из российской группировки Killnet заявили о взломе сайта военно-промышленной корпорации США Lockheed Martin. Среди прочего, она занимается производством реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. «Лучшая в мире система защиты Akamai отвалилась от Lockheed Martin. Возможно, они поняли, что не нужно помогать террористам», - говорится в Telegram-канале группировки. Кроме того, хакерам удалось получить доступ к личным данным кандидатов на работу в Lockheed Martin. Ранее хакеры из другой группировки RaHDit выявили граждан Российской Федерации, которые сотрудничали с военной разведкой Украины, и передали список компетентным органам. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика