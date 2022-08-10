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Российские хакеры взломали сайт производителя РСЗО HIMARS

Ян Брацкий
12:28 10.08.2022
Хакеры завладели личными данными кандидатов на работу в военно-промышленной корпорации.
Российские хакеры взломали сайт производителя РСЗО HIMARS
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Хакеры из российской группировки Killnet заявили о взломе сайта военно-промышленной корпорации США Lockheed Martin. Среди прочего, она занимается производством реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

«Лучшая в мире система защиты Akamai отвалилась от Lockheed Martin. Возможно, они поняли, что не нужно помогать террористам», - говорится в Telegram-канале группировки.

Кроме того, хакерам удалось получить доступ к личным данным кандидатов на работу в Lockheed Martin. Ранее хакеры из другой группировки RaHDit выявили граждан Российской Федерации, которые сотрудничали с военной разведкой Украины, и передали список компетентным органам.

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