Российские хакеры взломали сайт производителя РСЗО HIMARS
Хакеры завладели личными данными кандидатов на работу в военно-промышленной корпорации.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Хакеры из российской группировки Killnet заявили о взломе сайта военно-промышленной корпорации США Lockheed Martin. Среди прочего, она занимается производством реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.
«Лучшая в мире система защиты Akamai отвалилась от Lockheed Martin. Возможно, они поняли, что не нужно помогать террористам», - говорится в Telegram-канале группировки.
Кроме того, хакерам удалось получить доступ к личным данным кандидатов на работу в Lockheed Martin. Ранее хакеры из другой группировки RaHDit выявили граждан Российской Федерации, которые сотрудничали с военной разведкой Украины, и передали список компетентным органам.