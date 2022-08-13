WP объяснила, почему ВСУ не переходят в контрнаступление

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Украина не в состоянии начать контрнаступление из-за дефицита вооружения и глубокого экономического кризиса. Об этом пишет издание The Washington Post, со ссылкой на близкий к разведке Украины источник.

«Мы должны быть честными - на данный момент у Украины нет достаточного количества систем вооружения для контрнаступления», - пишет издание.

С его слов, ВСУ «очень сложно соперничать» с российской армией, так как у них нет базовой артиллерии и необходимого количества современной бронетехники. На этом фоне постоянно приходят сообщения о подкреплении российских сил.

Ранее издание сообщило, что дефицит бюджета Украины составляет около $5 миллиардов. Из-за этого страна испытывает сложности с выполнением социальных обязательств и финансированием боевых действий. Как утверждает газета, связанные с конфликтом траты составляют примерно 60% бюджета. Налоговые сборы в настоящее время покрывают только 40% государственных расходов. ВВП по итогам года, согласно предварительным данным, снизится на 30%.