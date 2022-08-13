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«Боженька спас»: боец ВСУ рассказал, как сдался колонне российских военнослужащих

08:51 13.08.2022
Он благодарил РФ за то, что его уберегли от ужасов военных преступлений, которые киевский режим требует совершать от своих бойцов.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Старший сержант ВСУ Владимир Юванько, который сдался первой же увиденной им колонне российских военнослужащих, рассказал, как сложил оружие.

«Когда я увидел, что едет колонна российская, то я своему напарнику говорю “Слава богу, приехали”. Мы остановились...Стоял человечек, российский военный, говорит: “Ребята, вы куда”. Я говорю: “Да мы уже никуда, уже приехали”», - сказал он.

Юванько отметил, что абсолютно не хотел быть на стороне киевского режима, но его заставили вступить в ряды украинской армии. Он благодарил Россию за то, что уберегли его от ужасов военных преступлений, которые киевский режим требует совершать от своих бойцов. Возвращаться обратно он уже не собирается.

«Я считаю, что это судьба. Боженька спас. То, что я не хотел, я этого не сделал», - добавил сложивший оружие.

Ранее бывший военнослужащий 53-й бригады, наводчик-оператор танка Николай Орловский рассказал о зверствах украинских националистов в Донецке - убийствах, изнасилованиях и поджогах.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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