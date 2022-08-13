По его словам, когда он увидел весь ужас, который творили бойцы ВСУ, решил сложить оружие при первой возможности.

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Украинские националисты целенаправленно стреляют по мирным жителям. Об этом и других преступлениях националистов рассказал бывший военнослужащий 53-й бригады, наводчик-оператор танка Николай Орловский.

Он родился под Донецком, но уехал на заработки. Там его и забрали в армию в рамках всеобщей мобилизации. По его словам, когда он увидел весь ужас, который творили бойцы ВСУ, решил сложить оружие при первой возможности.

«ВСУ целенаправленно расстреливало мой город, убивал местных жителей. Один из фактов - был спален комплекс с гуманитарной помощью. Много изнасилований...Не хотел воевать против своей сестры, против тетки, против свои друзей, которые были у меня и в России», - сказал он.

Бывший военнослужащий также подчеркнул, что отношение в плену к нему лучше, чем в украинской армии. По его словам, если бы сейчас ему предложили вступить в Народную милицию ДНР, он бы согласился и сражался бы за свою родину.

Утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Ее цели - защитить население ЛНР и ДНР, подвергшееся геноциду со стороны киевского режима, провести денацификацию и демилитаризацию Украины.