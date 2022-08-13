Психолог объяснила, как отсутствие отпуска влияет на здоровье

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Психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Татьяна Петухова объяснила, каким образом отсутствие отпуска в течение долго времени отражается на здоровье человека.

Специалист обратила внимание на то, что, если человек куда-то уезжает, но при этом продолжает быть на связи с офисом, такой отдых не будет полноценным.

«Здоровая личность - это про баланс и про понимание того, что необходимо организму. Если мы не будем этого давать, мы будем похожи на бассейн, из которого вытекает, но в который ничего не втекает. Однажды этот “бассейн” иссякнет, и с человеком может случиться эмоциональное выгорание, он может потерять точку опоры и впасть в депрессию», - заявила Петухова в беседе с RT.

Кроме того, Петухова предупредила, что без своевременного отпуска у сотрудника может наблюдаться возрастание уровня тревожности. Постепенно могут начать ухудшаться адаптивные функции, возможно появление проблемы с желудочно-кишечным трактом.

«Люди иногда говорят, что им что-то лень делать, что они часто болеют… Редко кто задумывается, что это могут быть сигналы организма, что нужно отдохнуть. Когда человек игнорирует отдых, через какое-то время он заболевает и не понимает, а все потому, что организм заставляет взять перерыв», - сказала она.

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