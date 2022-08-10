Психолог назвал способ избавиться от привычки есть сладкое

По мнению эксперта, без подробного изучения проблемы менять пищевые привычки бесполезно.

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Психолог Илья Шабшин рассказал, что часто люди заедают сладким дискомфорт, поэтому необходимо осознать причину такого состояния и заменить привычку на более полезную.

Эксперт назвал одиночество, стресс, усталость и обиду причинами дискомфорта. По мнению психолога, без подробного разбора проблемы менять пищевые привычки бесполезно. Необходимо выяснить, в чем причина чрезмерного употребления сахар, передают «Известия».

После распознавания причин большого употребления сладкого будет его замена, подчеркнул Шабшин.

«После осознания причины тяги к сладкому нужно найти что-то, что позволит безвредно оставить эту привычку в прошлом и заменить на более полезную», - заключил психолог.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что сладкоежки не должны вовсе отказываться от сладкого. Она рассказала, какие лакомства полезны и поделилась секретом, как есть любимый продукт с большим количеством сахара в малых дозах.

Вместе с этим, эксперт посоветовала не злоупотреблять фруктозой вместо обычного сахара при приготовлении в домашних условиях таких кондитерских изделий, как джем.