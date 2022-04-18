Материалы следствия: как в Донбассе дети погибали от обстрелов украинских националистов

Боевики нацбатальонов не выпускали людей из Мариуполя и Волновахи и угрожали мирным жителям расстрелом за неповиновение.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Нацбатальоны не выпускали людей из Мариуполя и Волновахи. Тех, кто пытался убежать, расстреливали снайперы. Об этом - в новом ролике «Звезды», снятом в рамках специального проекта по сбору и обобщению преступлений украинских радикалов.

Марина Ахмедова собирает факты геноцида против жителей Луганской и Донецкой народных республик. Одно из ее последних интервью - с жительницей Мариуполя. Она рассказала, что мирных жителей использовали в качестве «живого щита».

«Я говорила позавчера с женщиной, у которой было семеро детей. В одну из ночей к ним в квартиру залетел снаряд, и он как раз попал на то место, где спали ее дети. Она побежала к ним, начала перетягивать детей на кухню, они горели, они все кричали ей: “Мама, спаси!” - но она смогла вытянуть только троих», - рассказала Ахмедова.

В Донбассе Марина работает с 2014 года. Сейчас записывает показания свидетелей о том, как бойцы ВСУ издеваются над простыми жителями. Жители региона рассказывали, как с ними «играли в морской бой» - приезжал танк и начинал расстреливать дома.

Нацбатальоны не выпускали людей из Мариуполя и Волновахи и угрожали жителям расстрелом за неповиновение. Женщина добавила, что была в Мариуполе несколько недель назад и видела, как лежат на земле мирные жители, убитые снайпером, в том числе пожилые люди.

«Звезда» будет продолжать собирать все свидетельства военных преступлений украинских националистов, которые должны ответить перед военным трибуналом. Преступления радикалов будут выявлены, задокументированы, а виновные понесут наказание.