Оскал «Аллигатора»: кадры боевого применения Ка-52 в зоне спецоперации

К цели российские вертолеты летят на минимальной высоте, чтобы не попасть в зону действия ПВО противника.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Экипажи ударных вертолетов Ка-52 уничтожили технику и опорные пункты ВСУ во время боевого вылета. Легендарные «Аллигаторы» заходят на цель на минимальной высоте, чтобы не попасть в зону действия ПВО противника. Только перед нанесением удара борт резко поднимается и выпускает ракеты.

После уничтожения целей экипаж совершает резкий маневр, и отстреливает тепловые ловушки. Это необходимо, чтобы избежать возможных атак переносными ракетными системами.

Затем вертолеты снова снижаются и берут курс на аэродром для пополнения боекомплектов и проверки всех бортовых систем.