ВСУ выпустили шесть снарядов по Куйбышевскому и Кировскому району Донецка

О пострадавших или разрушениях в результате атаки не сообщается.

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ВСУ в 00:10 субботы, 13 августа, обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка. Со стороны украинских военных было выпущено шесть снарядов калибром 152 мм. Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел по направлению: н.п. Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский, Кировский р-ны): выпущено 6 снарядов калибром 152 мм», - сказано в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

В пятницу, 12 августа, украинские националисты обстреляли химконцерн «Стирол» в Горловке в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава администрации города Иван Приходько. Градоначальник показал кадры пострадавшего предприятия. На них видны клубы дыма и очаги возгорания