Американский экс-полковник назвал сроки истощения запасов ракет HIMARS на Украине

За все время эксплуатации HIMARS США и другими странами было произведено около 50 тысяч ракет и больше половины уже использованы, рассказал военный.

© Фото: AFLO, Global Look Press

Ракеты для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS у Украины могут закончиться в течение трех-четырех недель. Такое предположение сделал полковник Корпуса морской пехоты США в отставке Марк Канчиан.

По его словам, США рано или поздно будут вынуждены сократить количество поставляемых ракет, так как их запасы будут на исходе. Хотя три-четыре месяца, по его словам, «довольно дикая догадка», однако такой исход вполне реален.

В беседе с Newsweek полковник пояснил, что за все время эксплуатации HIMARS США и другими странами было произведено около 50 тысяч ракет, при этом, полагает Канчиан, израсходовано уже 25-28 тысяч. Вашингтон в этом году планирует приобрести еще 5,8 тысяч ракет, уточнил он.

В Пентагоне в понедельник, 8 августа, заявили, что за последние несколько недель поставили Киеву «множество сотен» ракет для РСЗО HIMARS.