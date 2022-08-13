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Американский экс-полковник назвал сроки истощения запасов ракет HIMARS на Украине

Анна Касаткина
03:00 13.08.2022
За все время эксплуатации HIMARS США и другими странами было произведено около 50 тысяч ракет и больше половины уже использованы, рассказал военный.
Американский экс-полковник назвал сроки истощения запасов ракет HIMARS на Украине
© Фото: AFLO, Global Look Press
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Ракеты для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS у Украины могут закончиться в течение трех-четырех недель. Такое предположение сделал полковник Корпуса морской пехоты США в отставке Марк Канчиан.

По его словам, США рано или поздно будут вынуждены сократить количество поставляемых ракет, так как их запасы будут на исходе. Хотя три-четыре месяца, по его словам, «довольно дикая догадка», однако такой исход вполне реален.

В беседе с Newsweek полковник пояснил, что за все время эксплуатации HIMARS США и другими странами было произведено около 50 тысяч ракет, при этом, полагает Канчиан, израсходовано уже 25-28 тысяч. Вашингтон в этом году планирует приобрести еще 5,8 тысяч ракет, уточнил он.

В Пентагоне в понедельник, 8 августа, заявили, что за последние несколько недель поставили Киеву «множество сотен» ракет для РСЗО HIMARS.

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