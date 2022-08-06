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Надежные белые «Уралы»: как РФ доставляет лекарства и продукты в Харьковскую область

Анатолий Бородкин
Алиса Краузе
05:02 06.08.2022
Представители РФ доставили гуманитарную помощь на территорию Харьковской области.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Вдоль полей с кукурузой и подсолнечником. По лесным кромкам. По накатанной тяжелой техникой колее. В облаке пыли, где не видно идущего всего в 10 метрах большегруза... Часами белые «Уралы» добираются до населенных пунктов на переднем крае.

Кроме продуктов конвой привез в Харьковскую область несколько тонн медикаментов. Это уже не первая партия лекарств, которую доставили сюда колонны МЧС в сопровождении военнослужащих военной полиции Западного военного округа. Недавно был сильный обстрел. Помощники, обычно приходящие на разгрузку, до сих пор в укрытиях.

Минимальный набор самых основных лекарств в городе сегодня есть. В этом импровизированном медпункте есть, например лекарства от диабета. Присутствуют и средства от давления, ведь в городе много пожилых людей.

Валентина Александровна по специальности медицинская сестра. Давно на пенсии, но сейчас вернулась в профессию на общественных началах. В городе остались в основном пожилые люди - те, кому уехать не к кому, не на чем и просто физически тяжело.

Как результат: спрос на врачебную помощь вырос в разы. Обострение хронических заболеваний, ежедневный стресс, ранения. Стационар городской больницы принимает пострадавших круглые сутки. Валентина Александровна объясняет причину выбора места для нового медпункта.

«Выбрали из-за того, что мы разделили город на три района... чтобы люди меньше двигались. Раньше транспорта не было, и все, кто поближе, сделали вот эти три пункта», - объяснила медицинская сестра Валентина.

Лекарства есть, но по привычке экономим, говорят медсестры. Выдают только действительно нуждающимся.

А в другом городе Харьковской области, где подразделения ВСУ еще несколько месяцев назад были отброшены на десятки километров, жизнь начинает обретать по- настоящему цивилизованные, мирные формы. Снова появилось электричество, заработали магазины, аптеки, парикмахерские и кафе.

Местные предприниматели налаживают взаимодействие с российскими поставщиками. Идет выдача денежных компенсаций. Гуманитарную помощь сейчас фасуют в индивидуальные продуктовые наборы. Выдают по паспорту, с внесением в единую электронную базу. Местные жители уже оценили нововведение.

«Есть порядок, конечно, есть система. Это позволяет всем выдавать поочередно, уже нет такого, что кто-то получил 10 раз, а бабушка-пенсионерка не получила ничего. Поэтому сейчас гораздо все упростилось в плане организации, люди довольны», - описала волонтер Ольга.

Мирную жизнь восстанавливают во всех освобожденных населенных пунктах Харьковской области. И мешают этой работе, как говорят местные жители, только бесконечные обстрелы артиллерии ВСУ.

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