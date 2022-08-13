МО РФ: боевики «Правого сектора»* заминировали подходы к школе в Харьковской области

При этом местное население об этом умышленно не предупреждали.

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Украинские боевики националистического формирования экстремистской организации «Правый сектор»* обустроились в здании школы города Гуты Харьковской области. Об этом заявил на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Подходы к образовательному учреждению заминированы, но местное население об этом умышленно не предупреждено», - говорится в сообщении.

Кроме того, националисты оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов в Ясной Поляне в общежитии экономико-машиностроительного лицея № 65 на улице Мориса Тореза. Мирных жителей об этом не предупредили.

А в Краматорске огневые позиции устроили в густонаселенных жилых кварталах. Среди домов поставили бронетехнику и артиллерийские оружия. При этом мирным жителям запрещено покидать свои жилища, националисты используют их в качестве «живого щита».

«Подобные действия украинских властей демонстрируют полное безразличие к судьбам собственных граждан и абсолютное пренебрежение всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права», - добавил Михаил Мизинцев.

Напомним, ранее стало известно, что националисты заминировали автомобильные мосты в Днепропетровской области. Целью украинских боевиков является обвинение российских войск в якобы неизбирательных ударах по важным объектам транспортной инфраструктуры.

*«Правый сектор» - экстремистская организация, запрещена в РФ

Материал подготовили: Сергей Лебедев и Николай Баранов