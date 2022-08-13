В Минске отметили сокращение количества барьеров в торговле с Россией

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За последние два года удалось снять большое количество барьеров во взаимной торговли между Россией и Белоруссией. Об этом заявил премьер-министр РБ Роман Головченко. По его словам, российский рынок буквально открылся для белорусского бизнеса.

«Это была титаническая работа по всей вертикали власти - от правительства до министерств и концернов», - сказал чиновник в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Роман Головченко отметил, что ранее барьеров было очень много. Сейчас их якобы можно пересчитать на пальцах одной руки.

Напомним, что в конце прошлого месяца российский лидер Владимир Путин обсудил с Александром Лукашенко двустороннее сотрудничество РФ и Белоруссии. Президенты акцентировались на реализации конкретных проектов в торгово-экономической сфере.