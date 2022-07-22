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Путин обсудил с Лукашенко двустороннее сотрудничество РФ и Белоруссии

Елизавета Потейчук
12:14 22.07.2022
Стороны также обменялись мнениями по темам международной повестки дня с учетом состоявшихся контактов Путина с лидерами иностранных государств.
Путин обсудил с Лукашенко двустороннее сотрудничество РФ и Белоруссии
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко. В ходе телефонной беседы лидеры стран затронули актуальные вопросы двустороннего сотрудничества с акцентом на реализации конкретных проектов в торгово-экономической сфере. Вместе с тем стороны подтвердили настрой на укрепление отношений России и Белоруссии.

«Проведен также обмен мнениями по ряду тем международной повестки дня с учетом состоявшихся в последнее время контактов Владимира Путина с иностранными лидерами, в том числе в Тегеране», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее российский лидер вместе с президентом Белоруссии в ходе телефонного разговора 11 июля рассмотрели возможные шаги в связи с ограничениями на транзит товаров в регион, которые были введены Вильнюсом. Тогда был сделан акцент на ситуации в связи с введенными Литвой ограничениями на транзит товаров в регион.

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