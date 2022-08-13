Команды в сборе: в Нур-Султане прошла церемония открытия VIII Армейских международных игр

© Видео: Пресс-служба Минобороны Казахстана © Фото: Пресс-центр Армейских международных игр - 2022

В Нур-Султане прошла торжественная церемония открытия VIII Армейских международных игр. Мероприятие прошло в Национальном университете обороны имени Первого Президента Республики Казахстан.

Церемонию с приветственным словом открыл глава Минобороны республики генерал-полковник Руслан Жаксылыков. Он отметил, что Армейские международные игры стали символом сотрудничества вооруженных сил разных государств, действенным способом повышения боевого мастерства и полевой выучки личного состава.

На церемонии открытия также присутствовал замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин, а также представители вооруженных сил Азербайджана, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Зимбабве, Китая, Кыргызстана, Мали, Таджикистана и Узбекистана.

«Участвую впервые. Пытался в прошлом году пройти отбор, но соперники со своей стороны были сильнее, но в этом году подготовился, показали достойный результат, отобрались. Все команды сильные, каждый готов и морально, и физически, поэтому конкурс будет интересный и насыщенный», - поделился участник из Белоруссии старший лейтенант Андрей Нефедов.

В Казахстане в рамках АрМИ-2022 пройдут три конкурса: соревнования минометных расчетов «Мастера артиллерийского огня» на учебном полигоне в Гвардейском гарнизоне Жамбылской области, конкурс специалистов топографической службы «Меридиан» на полигоне Амандык в Акмолинской области и комплекс военно-спортивных стрелковых состязаний «Тактический стрелок» на базе учебного центра «Спасск» Карагандинской области.

Всего в соревнованиях участвуют 26 команд из 15 стран. Этапы конкурсов пройдут с 13 по 22 августа. Закрытие АрМИ-2022 на территории Казахстана состоится 23 августа в Нур-Султане.

Сегодня на подмосковном полигоне «Алабино» стартовал «Танковый биатлон». Соревнование проходит в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2022». В нем принимают участие 61 экипаж из 21 страны. В первом заезде индивидуальной гонки экипаж из Монголии ненамного опередил соперников из Азербайджана.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.