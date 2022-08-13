Десять стран: в Сергиевом Посаде прошла жеребьевка конкурса «Специальный рывок»

По результатам жеребьевки команда Зимбабве будет стартовать с командой Армении, Таджикистан - с Конго, Мали - с Россией, Камбоджа - с Белоруссией, а Вьетнам - с Абхазией.

© Видео: Пресс-центр Армейских международных игр - 2022 © Фото: Пресс-центр Армейских международных игр - 2022

В Центральном офицерском клубе прошла жеребьевка команд - участниц конкурса «Специальный рывок» Армейских международных игр - 2022. Судьям состязания были вручены Сертификаты и повязки, а команды узнали порядок старта и направлений на втором этапе.

По результатам жеребьевки команда Зимбабве будет стартовать с командой Армении, Таджикистан - с Конго, Мали - с Россией, Камбоджа - с Белоруссией, а Вьетнам - с Абхазией.

«Я представляю судей от Социалистической республики Вьетнам. Мы очень рады участию в конкурсе, который проходит в Российской Федерации. Мы хотим показать, какой опыт мы получили», - поделился представитель Вьетнама Фам Нгок Куанг.

Кроме того, творческим коллективом ЦОК для участников и гостей была представлена концертная программа. Торжественное открытие конкурса «Специальный рывок» пройдет 17 августа в Подмосковье на полигоне Шарапово.

Конкурс подразделений транспортирования боеприпасов включает в себя три этапа: «Транспортный маневр», «Надежный защитник» и «Безопасный рубеж». Участникам состязания предстоит погрузить боеприпасы в автомобили транспортирования и совершить марш в указанный район с преодолением препятствий «Холм», «Брод» и «Каменистый участок». Места среди команд определяются по времени, показанному командой на финише с учетом штрафных баллов.

Ранее военнослужащие из России, Белоруссии, Узбекистана и Монголии завершили марш на технике в Монголию к проведению конкурса «Военное ралли» в рамках Армейских международных игр - 2022. В ходе совершения марша коллективы преодолели маршрут протяженностью более 450 километров, а также прошли таможенный контроль на российской и монгольской границах.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.