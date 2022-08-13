Участники «Военного ралли - 2022» завершили марш на технике в Монголию

В ходе совершения марша команды преодолели маршрут протяженностью более 450 километров, а также прошли таможенный контроль на российской и монгольской границах.

© Фото: Пресс-центр Армейских международных игр - 2022

Военнослужащие из четырех команд: России, Белоруссии, Узбекистана и Монголии завершили совершение марша на технике в Монголию к проведению конкурса «Военное ралли» в рамках Армейских международных игр - 2022. Об этом сообщает пресс-центр АрМИ-2022.

В ходе совершения марша коллективы преодолели маршрут протяженностью более 450 километров, а также прошли таможенный контроль на российской и монгольской границах.

На территории Монголии всех участников ждал теплый прием - по традиции принимающей стороны всех прибывших в составе колонны угощали молоком и ааруулом (твердый соленый творог) девушки в национальных костюмах. После все военнослужащие убыли в расположение для отдыха.

Международный этап конкурса «Военное ралли» впервые состоится на территории двух государств: России и Монголии. Соревнования запланированы с 13 по 21 августа. Торжественная церемония открытия пройдет в городе Улаангом административный район Увс-Монголия завтра, 14 августа 2022 года, куда участники совершат марш в составе военной колонны.

В прошлом году соревнование проходило на территории Республики Тыва. В нем принимали участие семь команд: представители России, Китая, Узбекистана, Сербии, Белоруссии, Израиля и Монголии. По итогам состязаний первое место в общекомандном зачете заняла команда Министерства обороны РФ.

Ранее на полигон в городе Волжский Волгоградской области выехали инженерные танки, землеройные военные машины и бульдозеры на артиллерийском тягаче. Это участники конкурса «Инженерная формула» в рамках Армейских международных игр - 2022 провели первые квалификационные заезды. За звание лучших соревнуются военнослужащие из России, Белоруссии, Узбекистана, Лаоса и Армении.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.