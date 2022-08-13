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Эстонии посоветовали создать армию и забыть о Финском заливе без России

Сергей Лебедев
19:09 13.08.2022
Жители Финляндии отреагировали на заявление о создании совместной системе противоракетной обороны.
Эстонии посоветовали создать армию и забыть о Финском заливе без России
© Фото: Sergei Stepanov, Xinhua, globallookpress
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Жители Финляндии отреагировали на заявление министра обороны Эстонии Ханно Певкура, который сообщил накануне о возможном создании двумя странами общей системы ПРО. Подобная интеграция якобы позволит «закрыть» Финский залив для российских военных кораблей.

«Эстония и Финляндия слишком сильно верят в статью НАТО о взаимовыручке. Ее даже не проверяли в реальных условиях. Давайте забудем обо всем этом», — высказался один из читателей издания.

Другие комментаторы говорят, что Финляндии нельзя бряцать оружием. Якобы это может привести к вооруженному конфликту с Россией. Также люди отмечают, что Эстония почти небоеспособна.

«Эстонии не нужно сначала создать собственную армию? » — уточнил один из читателей.

Напомним, что накануне появилась информация, что обе страны могут создать общую систему противоракетной обороны. Это станет возможно, когда Финляндия станет членом НАТО.

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