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На полигоне в Волжском прошел тренировочный заезд к конкурсу «Инженерная формула»

Максим Крюков
Ярослава Коценко
18:15 13.08.2022
За звание лучших соревнуются военнослужащие из России, Белоруссии, Узбекистана, Лаоса и Армении.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На полигон в городе Волжский Волгоградской области выехали инженерные танки, землеройные военные машины и бульдозеры на артиллерийском тягаче. Это участники конкурса «Инженерная формула» в рамках Армейских международных игр - 2022 проводят первые квалификационные заезды. За звание лучших соревнуются военнослужащие из России, Белоруссии, Узбекистана, Лаоса и Армении.

«На полигоне жарко и пыльно, а это значит, что начались первые квалификационные заезды. От каждой страны участвуют по три вида инженерных машин, и сейчас они несутся по трассе для прохождения препятствий», - рассказала корреспондент «Звезды» Ярослава Коценко.

Каждому необходимо преодолеть змейку, колейный мост, брод. Но самое главное задание - на специально подготовленной площадке. Здесь каждая машина выполняет свою инженерную задачу. Важно отработать без ошибок и штрафного времени.

«Участвуем на своей родной земле, это как бы нам помогает, плюс слаженность команды, ну и российский дух, наверное», - поделился участник конкурса АрМИ-2022 «Инженерная формула» Олег Рябов.

Российские инженеры только что ворвались на пит-стоп и делают свою инженерную задачу, конкретно сейчас происходит отрыв котлована, в среднем это занимает 10-15 минут. В боевых условиях специальная техника выполняет не менее важные функции. МДК-3 роет укрытия для вооружения, БАТ-2 прокладывает дорогу там, где ее нет, ИМР-2 расчищает путь.

«Предназначена для прокладки колонных путей бульдозерного оборудования и разбора лесных или бетонных завалов стреловым оборудованием», - отметил участник конкурса АрМИ-2022 «Инженерная формула» Андрей Тачмамедов.

Впереди - второй квалификационный заезд. Итоги конкурса на лучший экипаж инженерных машин подведут во вторник, 16 августа.

Сегодня стало известно, что конкурс «Морской десант» в рамках Армейских международных игр - 2022 открылся на полигоне Балтийского флота Хмелевка в Калининградской области. В состязаниях примут участие конкурсанты из России, Ирана, Венесуэлы, Гвинеи, Таджикистана и Южной Осетии.

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