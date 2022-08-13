На побережье Балтики стартовал конкурс «Морской десант» в рамках АрМИ-2022

В состязаниях примут участие конкурсанты из России, Ирана, Венесуэлы, Гвинеи, Таджикистана и Южной Осетии.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Конкурс «Морской десант» в рамках Армейских международных игр-2022 открылся на полигоне Балтфлота Хмелевка в Калининградской области, сообщил пресс-центр «АрМИ».

В церемонии приняли участие заместитель министра обороны России генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров, командующий Балтийским флотом вице-адмирал Виктор Лиина, представители командования ВМФ РФ, команды-участницы, военнослужащие Балтийского флота.

Состоялось представление команд, поднятие флага международных игр «АрМИ-2022» и жеребьевка участников. Конкурсантам пожелали удачи, максимальной собранности и поздравили с началом состязаний.

На протяжении двух недель бойцы из России, Ирана, Венесуэлы, Гвинеи, Таджикистана и Южной Осетии будут соревноваться в силе и ловкости, стрельбе и преодолении препятствий, вождении бронетехники по бездорожью и на плаву.

В общей сложности организаторы предусмотрели более 50 различных препятствий в четырех конкурсных этапах. На первый из них - «Полоса препятствий» военнослужащие выйдут в понедельник, 15 августа.