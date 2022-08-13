© Видео: Департамент коммуникаций Президентского фонда культурных инициатив © Фото: Департамент коммуникаций Президентского фонда культурных инициатив

В Волгоградской области прошел финал Всероссийского конкурса-фестиваля патриотической песни «Zа тебя, Родина-мать» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В конкурсе мог принять участие любой желающий, отправив заявку до 22 июля. Регистрацию прошли более тысячи исполнителей в возрасте от 10 до 45 лет, проживающих в разных уголках России. Финалистов фестиваля выбирали в онлайн-голосовании.

Основными темами конкурса-фестиваля стали «Моя Россия», «Родные просторы», «Культура моего края (самобытные песни различных народностей и регионов России)» и «Служу России».

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Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.