В организации «Хезболла» опровергли причастность к нападению на Салмана Рушди

Сегодня стало известно, что Салмана Рушди подключили к аппарату ИВЛ после нападения. Мужчина не может говорить и, скорее всего, лишится одного глаза.

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Военизированная ливанская шиитская организация «Хезболла» ничего не знает о нападении на британского писателя индийского происхождения Салмана Рушди, которое произошло накануне на западе Нью-Йорка. Об этом заявил официальный представитель объединения.

«Нам ничего не известно об этом инциденте, поэтому мы не будем комментировать»,- передает слова анонимного источника Reuters.

По данным средств массовой информации, злоумышленник, напавший на писателя, носил с собой поддельные водительские права на имя Хасана Мугнии. Газета Daily Mail сообщает, что имя и фамилия могут быть отсылками к действующему генсеку и бывшему начальнику спецслужб организации «Хезболла».

Ранее газета NYT писала, что писатель Салман Рушди, на которого накануне было совершено нападение, был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Мужчина не может говорить и, скорее всего, лишится одного глаза. Кроме этого, как сообщил агент писателя, по печени Рушди нанесли удар ножом, и она сильно повреждена.