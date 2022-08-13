В организации «Хезболла» опровергли причастность к нападению на Салмана Рушди
Военизированная ливанская шиитская организация «Хезболла» ничего не знает о нападении на британского писателя индийского происхождения Салмана Рушди, которое произошло накануне на западе Нью-Йорка. Об этом заявил официальный представитель объединения.
«Нам ничего не известно об этом инциденте, поэтому мы не будем комментировать»,- передает слова анонимного источника Reuters.
По данным средств массовой информации, злоумышленник, напавший на писателя, носил с собой поддельные водительские права на имя Хасана Мугнии. Газета Daily Mail сообщает, что имя и фамилия могут быть отсылками к действующему генсеку и бывшему начальнику спецслужб организации «Хезболла».
Ранее газета NYT писала, что писатель Салман Рушди, на которого накануне было совершено нападение, был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Мужчина не может говорить и, скорее всего, лишится одного глаза. Кроме этого, как сообщил агент писателя, по печени Рушди нанесли удар ножом, и она сильно повреждена.