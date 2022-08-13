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Правительство Дании готово обсуждать вопрос о сокращении выдачи виз гражданам России

Максим Крюков
16:55 13.08.2022
Министр по делам интеграции считает, что необходимо под эгидой Евросоюза найти общеевропейское решение.
Правительство Дании готово обсуждать вопрос о сокращении выдачи виз гражданам России
© Фото: Niels Elgaard Larsen, CC BY-SA 3.0. Wikimedia
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Правительство Дании не отрицает инициативу по сокращению числа выдаваемых российским гражданам туристических виз. Министр по делам интеграции считает, что необходимо под эгидой Евросоюза найти общеевропейское решение. Об этом сообщает местная газета Politiken.

«То, что предложила Эстония, разумно. Создать общеевропейский ответ. Понятно, что если в Европе есть только одна страна, куда могут въехать россияне, то в принципе можно въехать и во всю Шенгенскую зону. Именно поэтому в рамках ЕС это нужно делать», - сказал Коре Дюбвад.

Глава МИД Дании Еппе Куфуд заявил, что призыв украинского президента Владимира Зеленского к странам Европы о закрытии своих границ для всех граждан России может стать реальностью.

«Все предложения, касающиеся России, санкции и предложения, <...> ко всему этому мы открыты и готовы обсуждать с нашими европейскими и североамериканскими коллегами», - подчеркнул министр.

Сегодня правительство Эстонии утвердило запрет на посещение страны россиянами, которым официальный Таллин ранее сам выдал шенгенскую визу. Запрет начнет действовать с 18 августа. Исключения сделаны только для гуманитарных визитов, сотрудников дипслужб и близких родственников эстонских граждан.

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